В Норильске задержали группу вербовщиков ИГ

В Норильске задержали подозреваемых в вербовке жителей региона в ряды террористов. В УФСБ по Красноярскому краю уточнили, что ячейка относила себя к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», передает РИА «
Вербовщики склоняли россиян к выезду в зону боевых действий и публично призывали к терроризму.
«Кроме того, получены данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана», — отметили в ФСБ.
У задержанных изъяли устройства связи, экстремистскую литературу и банковские карты, используемые для отправки денег на поддержание террористов.
Следователи возбудили уголовные дела. Несколько задержанных дали признательные показания.