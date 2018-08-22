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18:46, 22 августа 2018 234
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Улицу Пожалостина перекроют еще на четыре дня

Улицу Пожалостина перекроют еще на четыре дня

Проезд по улице Пожалостина перекроют до 26 августа. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение будет закрыто от дома №27 до дома №52 до 24:00 26 августа.

Напомним, проезд по улице Пожалостина перекрыли с 15 августа из-за ремонта на водопроводе.


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