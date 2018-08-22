Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:51, 22 августа 2018 130
 0    0

Средняя стоимость рязанского бензина опустилась ниже 42 рублей

Средняя стоимость рязанского бензина опустилась ниже 42 рублей

Фото: Pixabay.com

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области уменьшилась на четыре копейки — до 41,99 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат». Цена АИ-92 снизилась на 13 копеек — до 40,79 рублей, а АИ-95 на 11 копеек до 43,48 рублей.

Дизельное топливо подешевело на 16 копеек — до 43 рублей 37 копеек.

Цена на АИ-98 не изменилась — 49,70 рублей.

Регион занимает 13-е месте в ЦФО по стоимости бензина в целом, АИ-92 и дизельному топливу. АИ-95 остался на 12-м, АИ-98 — на третьем местах.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
16:51, 22 августа 2018
Средняя стоимость рязанского бензина опустилась ниже 42 рублей
17:23, 21 августа 2018
«Канцлер» открыл в Рязани оптово-розничный центр 1
10:34, 21 августа 2018
Покупку квартиры в ипотеку больше откладывать нельзя — «Северная компания» 2
8:42, 21 августа 2018
В Рязанской области собрали полтора миллиона тонн зерна 1
16:58, 20 августа 2018
В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 097
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 24 896
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 984
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 335
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 741
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум