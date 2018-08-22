Средняя стоимость рязанского бензина опустилась ниже 42 рублей

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области уменьшилась на четыре копейки — до 41,99 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат». Цена АИ-92 снизилась на 13 копеек — до 40,79 рублей, а АИ-95 на 11 копеек до 43,48 рублей.
Дизельное топливо подешевело на 16 копеек — до 43 рублей 37 копеек.
Цена на АИ-98 не изменилась — 49,70 рублей.
Регион занимает 13-е месте в ЦФО по стоимости бензина в целом, АИ-92 и дизельному топливу. АИ-95 остался на 12-м, АИ-98 — на третьем местах.