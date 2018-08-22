Сериал «Теория большого взрыва» завершится в следующем году

Сериал «Теория большого взрыва» завершится весной 2019 года. Об этом заявил канал CBS, пишет
«Мы благодарны фанатам за поддержку „Теории большого взрыва“ в последние 12 сезонов. Все мы, актеры, писатели и команда, очень ценим успех шоу и хотим прийти к финальному сезону с эпичным и креативным завершением», — заявили создатели.
Автор идеи Чак Лорри также подтвердил, что двенадцатый сезон станет последним.
Сериал стартовал в 2007 году и получил популярность во всем мире из-за шуток на тему комиксов, видеоигр и фантастических фильмов.
Ситком оставался один из самых рейтинговых в США в течение 11 лет.