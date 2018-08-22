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13:20, 22 августа 2018 120
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С начала года в Рязанской области в ДТП пострадали 39 детей

С начала года в Рязанской области в ДТП пострадали 39 детей

За семь месяцев с начала 2018 года в Рязанской области произошло 37 ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В авариях погиб один ребенок, 39 детей и подростков получили травмы.

Все ДТП произошли на территории населенных пунктов. 14 из 37 наездов на детей зарегистрировали на пешеходных переходах, на внутридворовой территории — пять ДТП, на остановках общественного транспорта — два ДТП.

На регулируемых пешеходных переходах ДТП не зарегистрировали.

Три происшествия произошли ночью. Во всех этих случаях у детей не было одежды со световозвращающими элементами.

Как отметили в полиции, большинство ДТП произошли во время прогулок, а также когда дети возвращались из учебных заведений.


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