Рязанские педагоги обсудили образование в эпоху цифровизации

В среду, 22 августа, в Рязани прошел педагогический форум. В нем поучаствовали эксперты из федерального института оценки качества образования, центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий, а также из российской академии образования.
На трех дискуссионных площадках вместе с педагогами региона они обсудили вопросы образования в эпоху цифровизации и внедрение современных технологий в учебный процесс. В рамках форума прошел круглый стол с участием министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольги Щетинкиной.
На встрече педагоги обсудили условия для повышения уровня результатов по итогам промежуточной и итоговой аттестаций и многие другие.
Перед началом дискуссий в школе №39 прошла выставка. На ней представили школьную одежду, учебники, методические пособия для преподавателей, оборудование для уроков ОБЖ, пособия по робототехнике, современные технологии для интерактивных занятий с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, ранее в Рязани прошел