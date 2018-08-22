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14:06, 22 августа 2018 1 509
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Рязанок пригласили поучаствовать в конкурсе «Краса Вселенной-2019»

Рязанок пригласили поучаствовать в конкурсе «Краса Вселенной-2019»

Рязанок пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе «Краса Вселенной-2019». Кастинг проводят по всей стране.

В конкурсе пригласили поучаствовать незамужних девушек, не имеющих детей, в возрасте от 18 до 30 лет, ростом от 165 сантиметров.

Независимые онлайн- или оффлайн-кастинги, а также региональные конкурсы красоты, победительницы которых будут представлять свой регион на всероссийском финале проведут в нескольких областях.

Финал пройдет в марте 2019 года в Москве в концертном зале «Vegas City Hall».

В финале встретятся 15 участниц из разных регионов России. В этом году для девушек не будут устраивать дефиле в купальниках.

«Дело в том, что красота человека, в данном случае участницы конкурса скрывается внутри нее. Внешние качества несомненно важны, но немаловажная, а может быть и основная красота скрывается все же внутри человека (в его внутреннем мире). Я считаю, что неэтично выставлять на публичное обозрение полуобнаженные женские фигуры», — рассказал председатель жюри и генеральный продюсер международного фестиваля красоты и творчества «Краса Вселенной» Леонид Хромов.

Вместо конкурса в купальниках участниц ждет творческий конкурс, информация о котором появится позже. В кастингах могут поучаствовать девушки, находящиеся в разводе.

«В случае, если оргкомитет проекта отберет достаточное количество участниц от Рязанской области, то отборочный этап от региона пройдет в онлайн-формате, сначала смс-голосование за фото участниц, затем этап голосования за видеовизитки участниц и финальный онлайн-этап голосование членов жюри. Победительница конкурса получит титул „Краса Вселенной Рязанская область“, который позволит ей поехать в Москву на всероссийский финал», — рассказали организаторы.

Заполнить анкету для участия можно на сайте.


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