Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:40, 22 августа 2018 632
 0    0

Пропавшего в Рязани молодого человека нашли живым 2

Пропавшего в Рязани молодого человека нашли живым

Пропавшего в Рязани 23-летнего Василия Федосова нашли живым. Об этом в среду, 22 августа, сообщили в группе поисково-спасательноо отряда «Liza Alert Рязань».

Молодой человек пропал 18 августа. Волонтеры подключились к его поискам 21 августа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:04, 22 августа 2018
«Мы все хотим видеть Родину сильной». Любимов поздравил рязанцев с Днем флага
8:40, 22 августа 2018
Пропавшего в Рязани молодого человека нашли живым 2
23:14, 21 августа 2018
В Рязани потерялся пенсионер
22:36, 21 августа 2018
В семи рязанских районах начали сеять озимые
17:46, 21 августа 2018
В Рязани пропал 23-летний мужчина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 4

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 29 988
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 23 768
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 941
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 206
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 669
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум