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16:08, 22 августа 2018 210
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Полиция проверит информацию о драке маршрутчиков в Песочне

Полиция проверит информацию о драке маршрутчиков в Песочне

Полиция проверит информацию о драке маршрутчиков в Песочне. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации ведомства, заявлений от пострадавших не поступало.

Напомним, видео с дракой около ТЦ «Европа» опубликовали в среду, 22 августа.


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