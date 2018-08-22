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16:42, 22 августа 2018 97
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Перед 1 сентября рязанцев попросили быть внимательными на дороге

Перед 1 сентября рязанцев попросили быть внимательными на дороге

Перед началом учебного года рязанцев попросили быть внимательными на дороге. Водителям необходимо максимально снижать скорость у пешеходных переходов, особенно вблизи школ, напомнили в пресс-службе регионального УМВД.

Родители должны пришить к одежде детей световозвращающие элементы и рассказать им о правилах безопасности, в частности, о том, что нельзя спешить, переходя дорогу. Также нужно слезать с велосипеда, подъезжая к «зебре».

«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, — отметили в полиции. — Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в автомобиле, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем».

Напомним, с начала года в Рязанской области в ДТП пострадали 39 детей.


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