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10:58, 22 августа 2018 751
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Мошенник прикинулся полицейским и заставил рязанца отдать ему деньги

Мошенник прикинулся полицейским и заставил рязанца отдать ему деньги

Мошенник прикинулся полицейским и заставил рязанца отдать ему деньги. 33-летний злоумышленник обвинил 18-летнего пострадавшего в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Незнакомец подошел к молодому человеку на улице и заявил, что «владеет доказательствами его преступной деятельности». Чтобы не привлекать рязанца к ответственности, лжеполицейски потребовал у того пять тысяч рублей.

Пострадавший испугался и снял деньги в банкомате. Мошенник забрал и его карту, чтобы в дальнейшем получить большую сумму.

Оперативники разыскали и задержали злоумышленника. В его машине обнаружили 33 грамма различных наркотиков — героин, гашиш, мефедрон и другие.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ и по части 2 статьи 228 УК РФ.


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