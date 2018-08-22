Мошенник прикинулся полицейским и заставил рязанца отдать ему деньги. 33-летний злоумышленник обвинил 18-летнего пострадавшего в распространении наркотиков, сообщила
Незнакомец подошел к молодому человеку на улице и заявил, что «владеет доказательствами его преступной деятельности». Чтобы не привлекать рязанца к ответственности, лжеполицейски потребовал у того пять тысяч рублей.
Пострадавший испугался и снял деньги в банкомате. Мошенник забрал и его карту, чтобы в дальнейшем получить большую сумму.
Оперативники разыскали и задержали злоумышленника. В его машине обнаружили 33 грамма различных наркотиков — героин, гашиш, мефедрон и другие.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ и по части 2 статьи 228 УК РФ.