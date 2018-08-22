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16:30, 22 августа 2018 190
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Мэрия обратится в прокуратуру из-за отключения горячей воды в Канищеве 1

Мэрия обратится в прокуратуру из-за отключения горячей воды в Канищеве

Мэрия обратится в прокуратуру из-за длительного отключения горячей воды в Канищеве на улице Интернациональной. Об этом сообщил начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев в среду, 22 августа.

Воду в пяти многоэтажках для испытания системы отключили еще 4 июля.

В ходе заполнения сетей обнаружили повреждения, к ремонту которых Дягилевская ТЭЦ «не смогла подойти надлежащим образом». Предприятие несколько раз переносило сроки, последний раз — на 24 августа.

Как отметил Игорь Ковалев, если до конца этого дня воду не включат, мэрия обратится в прокуратуру из-за ненадлежащих действий в сфере теплоснабжения.


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