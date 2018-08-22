Мэрия обратится в прокуратуру из-за отключения горячей воды в Канищеве

Мэрия обратится в прокуратуру из-за длительного отключения горячей воды в Канищеве на улице Интернациональной. Об этом сообщил начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев в среду, 22 августа.
Воду в пяти многоэтажках для испытания системы
В ходе заполнения сетей обнаружили повреждения, к ремонту которых Дягилевская ТЭЦ «не смогла подойти надлежащим образом». Предприятие несколько раз переносило сроки, последний раз — на 24 августа.
Как отметил Игорь Ковалев, если до конца этого дня воду не включат, мэрия обратится в прокуратуру из-за ненадлежащих действий в сфере теплоснабжения.