«Мармакс» рассказал рязанцам о своих бизнес-площадках

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о своих бизнес-площадках в городе.

«Уверенность в себе, напористость, ответственность и стремление к развитию — отличительные черты бизнесменов-лидеров, способных открыть свое дело с нуля и развить его до множества представительств в различных странах мира», — заявили в пресс-службе компании.

«Мармакс» предлагает рязанцам коммерческую недвижимость в деловом центре Рязани — в жилом комплексе бизнес-класса «Наследие» и клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».

Бизнес в деловом центре города

«Открывая свой офис, личный кабинет или сеть ресторанов, предприниматели руководствуются одним из главных критериев в выборе помещения — „локация“ или месторасположение объекта недвижимости, где находится помещение. Из безусловных плюсов для ведения бизнеса будет открытие представительства в центре города», — отметили представители застройщика.

Инвестиционно-строительная группа «Мармакс» располагает бизнес-площадями в деловом центре города — на улице Чапаева в жилом комплексе «Наследие» и улице Горького в клубном доме «Легенда Горького».

Коммерческой недвижимости бизнес-класса

« Коммерческая недвижимость в сданном комплексе „Наследие“ представляет собой помещения на первой линии улицы Чапаева площадью от 96 кв м до 172 кв м, с высококачественным витринным остеклением от ведущего международного производителя стекла „Guardian Industries“, предусмотрено индивидуальное отопление. Каждое из коммерческих пространств имеет свой отдельный выход на улицу Чапаева, что в свою очередь добавляет уникальности каждому из них», — отметила управляющий коммерческой недвижимостью «Мармакс» Инесса Сапрыкина.

«Входы в коммерческие помещения жилого комплекса „Наследие“ выполнены без ступеней, что благоприятно отразится на лояльности клиентов к вашему бизнесу. Особенно это будет удобно для молодых мам с колясками — им не придется преодолевать множество ступеней, чтобы попасть в любимый бутик или детский развивающий центр», — подчеркнула менеджер по продажам Анна Терехова.

Коммерческой недвижимости премиум-класса

Бизнес-площади 91 кв м и 123 кв м располагаются в клубном доме премиум-класса «Легенда Горького» .

«Окружение клубного дома позволяет владельцам коммерческих помещений открыть бизнес для оказания эксклюзивных услуг, например, индивидуальный косметологический кабинет в дополнении со SPA или бутик элитных вин с презентационным залом», — отметили в пресс-службе компании.

«Открывая представительство своего бизнеса в коммерческих помещениях от инвестиционно-строительной группы „Мармакс“, вы приобретаете высокий клиентский трафик и отличную узнаваемость вашей компании, благодаря запоминающемуся образу здания», — заключила Инесса Сапрыкина.