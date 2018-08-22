Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:53, 22 августа 2018 244

Лыбедский бульвар стал самой популярной площадкой форума древних городов — «Северная комапания»

Лыбедский бульвар стал самой популярной площадкой форума древних городов — «Северная комапания»

Лыбедский бульвар стал самой популярной площадкой Международного форума древних городов, который прошел в Рязани с 12 по 18 августа. Как отметили в пресс-службе «Северной компании», окрестности отеля «Старый город», построенного в 2017 году, стали центром культурной жизни для гостей и жителей города.

«Именно там проходили мероприятия форума, посвященные международному взаимодействию. Наличие в „Старом городе“ ресторанов, кафе и банкетных залов сделали его удобной площадкой для обсуждения гастрономической истории, традиции и культуры городов-гостей», — рассказали в компании.

На открытой веранде, протянувшейся вдоль гостиничного комплекса, с 16 по 18 августа устраивали мастер-классы лучших шеф-поваров Рязани и стран, участвующих в форуме. С помощью предоставленного оборудования они готовили прямо под открытым небом, а их блюда могли дегустировать все присутствующие за столиками на веранде. Вечером 16 августа в «Старом городе» прошел представительный ужин, который приготовила команда лучших шеф-поваров области.

Участок Лыбедского бульвара, который реконструировала в 2016—2017 годах «Северная компания», стал местом размещения «посольств» 44 городов-участников. За три дня стенды, где демонстрировалось все, чем славятся города полутора десятков представленных стран, посетили около 20 тысяч рязанцев. На сцене у Брессюирского моста они слушали и смотрели выступления этно-коллективов, вдоль всего бульвара покупали сувениры, в школе-лектории древних городов знакомились с опытом других регионов и стран.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:53, 22 августа 2018
Лыбедский бульвар стал самой популярной площадкой форума древних городов — «Северная комапания»
16:42, 22 августа 2018
Перед 1 сентября рязанцев попросили быть внимательными на дороге
16:08, 22 августа 2018
Полиция проверит информацию о драке маршрутчиков в Песочне
16:06, 22 августа 2018
В Краснодарском крае собака укусила за лицо трехлетнюю рязанку
15:50, 22 августа 2018
В Песочне сняли на видео драку маршрутчиков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 097
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 24 896
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 983
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 335
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 741
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум