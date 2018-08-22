Лыбедский бульвар стал самой популярной площадкой Международного форума древних городов, который прошел в Рязани с 12 по 18 августа. Как отметили в пресс-службе «Северной компании», окрестности отеля «Старый город», построенного в 2017 году, стали центром культурной жизни для гостей и жителей города.
«Именно там проходили мероприятия форума, посвященные международному взаимодействию. Наличие в „Старом городе“ ресторанов, кафе и банкетных залов сделали его удобной площадкой для обсуждения гастрономической истории, традиции и культуры городов-гостей», — рассказали в компании.
На открытой веранде, протянувшейся вдоль гостиничного комплекса, с 16 по 18 августа устраивали мастер-классы лучших шеф-поваров Рязани и стран, участвующих в форуме. С помощью предоставленного оборудования они готовили прямо под открытым небом, а их блюда могли дегустировать все присутствующие за столиками на веранде. Вечером 16 августа в «Старом городе» прошел представительный ужин, который приготовила команда лучших шеф-поваров области.
Участок Лыбедского бульвара, который реконструировала в 2016—2017 годах «Северная компания», стал местом размещения «посольств» 44 городов-участников. За три дня стенды, где демонстрировалось все, чем славятся города полутора десятков представленных стран, посетили около 20 тысяч рязанцев. На сцене у Брессюирского моста они слушали и смотрели выступления этно-коллективов, вдоль всего бульвара покупали сувениры, в школе-лектории древних городов знакомились с опытом других регионов и стран.