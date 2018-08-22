Филиал «Рязаньэнерго» восстановил поврежденное непогодой электроснабжение

Бригады филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» завершили аварийно-восстановительные работы в районах, пострадавших от урагана, прошедшего по территории региона 21 августа. В настоящее время энергетики ведут работы по отдельным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ.
Из-за грозы было нарушено электроснабжение в Клепиковском и Спасском районах. В ремонтно-восстановительных работах задействовали 30 бригад, 85 человек и 35 единиц техники.
В филиале «Рязаньэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с министерством ТЭК и ЖКХ области, гидрометеорологическими службами, подразделениями МЧС. «Специалисты энергокомпании контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на возможные внештатные ситуации», — заявили в пресс-службе филиала.
В ПАО «Россети» действует бесплатная горячая линия — 8-800-50-50-115. Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону