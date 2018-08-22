Автошколы раскритиковали реформу экзаменов на «права», предложенную ГИБДД

Российские автошколы выступили против реформы экзаменов на водительские права, предложенной ГИБДД. Об этом пишет «
Реформа предусматривает объединение «площадки» и «города».
Как отметили специалисты автошкол новый подход может вызвать рост аварий.
В Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) объяснили, что при сдаче экзамена зимой в городе, где коммунальщики не успели убрать снег, часть обязательных упражнений (например, разворот) выполнить технически невозможно, но с юридической точки зрения это будет считаться нарушением.
«С введением такой нормы возникает риск тотальной отмены экзаменов по совершенно разным основаниям», — отметила президент МААШ Татьяна Шутылева.
В ДОСААФ отметили, что предлагаемый ГИБДД подход «негативно скажется на работе автошкол».
Там подчеркнули, что в городских условиях проверка будет необъективной, что спровоцирует рост коррупции.
Критические отзывы также направили Федерация автошкол Татарстана, ассоциации автошкол Республики Марий Эл, автошколы Кемерова, Курска, Саратова, Смоленска, Сызрани, Челябинска.
В Союзе автошкол Москвы поддержали инициативу МВД и опасения коллег не разделили. Там заверили, что инициатива «окажет позитивное влияние на уровень подготовки водителей».