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15:46, 22 августа 2018 543
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Автошколы раскритиковали реформу экзаменов на «права», предложенную ГИБДД

Автошколы раскритиковали реформу экзаменов на «права», предложенную ГИБДД

Российские автошколы выступили против реформы экзаменов на водительские права, предложенной ГИБДД. Об этом пишет «Коммерсант».

Реформа предусматривает объединение «площадки» и «города».

Как отметили специалисты автошкол новый подход может вызвать рост аварий.

В Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) объяснили, что при сдаче экзамена зимой в городе, где коммунальщики не успели убрать снег, часть обязательных упражнений (например, разворот) выполнить технически невозможно, но с юридической точки зрения это будет считаться нарушением.

«С введением такой нормы возникает риск тотальной отмены экзаменов по совершенно разным основаниям», — отметила президент МААШ Татьяна Шутылева.

В ДОСААФ отметили, что предлагаемый ГИБДД подход «негативно скажется на работе автошкол».

Там подчеркнули, что в городских условиях проверка будет необъективной, что спровоцирует рост коррупции.

Критические отзывы также направили Федерация автошкол Татарстана, ассоциации автошкол Республики Марий Эл, автошколы Кемерова, Курска, Саратова, Смоленска, Сызрани, Челябинска.

В Союзе автошкол Москвы поддержали инициативу МВД и опасения коллег не разделили. Там заверили, что инициатива «окажет позитивное влияние на уровень подготовки водителей».


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