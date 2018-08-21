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13:07, 21 августа 2018 102

Взаимодействие «Россетей» и потребителей вышло на новый уровень

Взаимодействие «Россетей» и потребителей вышло на новый уровень

Компания «Россети» официально запустила всероссийский интернет-портал «Светлая страна», который создали для упрощения взаимодействия сетевого комплекса с потребителями. Теперь они могут максимально простым способом и в свободной форме сообщить о проблеме, связанной с электроснабжением.

На время работы ресурса в тестовом режиме пользователи могут сообщить об отключениях электроэнергии, низком уровне напряжения и дефектах электрооборудования.

Сообщения поступают напрямую специалистам компании и тут же обрабатываться. Ответы пользователям будут предоставляться в течение восьми рабочих дней.

«"Россети» планируют с помощью портала «Светлая страна» повысить надежность электроснабжения и добиться получения максимально объективной и оперативной информации о любых имеющихся проблемах и технологических нарушениях непосредственно от потребителей", — рассказали в пресс-службе компании.

«"Россети» не только внедряют передовое оборудование и инновационные технологии в работу электросетевого комплекса, но выводят взаимоотношения с конечными потребителями на современный уровень, отвечая всем их существующим и перспективным пожеланиям и ожиданиям", — заявила заместитель гендиректора, руководитель аппарата компании «Россети» Ольга Сергеева.

По итогам тестовых испытаний портала, которые прошли в Калужской и Тверской областях, устранили возможные недочеты. «Такой подход позволяет максимально комфортно провести поэтапное подключение других регионов для всех заинтересованных сторон, а также оценить необходимость разработки и подключения дополнительных сервисов», — говорится в сообщении.

Планируется, что к 1 января 2019 года портал охватит все 78 регионов присутствия группы компаний «Россети».


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