Взаимодействие «Россетей» и потребителей вышло на новый уровень

Компания «Россети» официально запустила всероссийский интернет-портал «Светлая страна», который создали для упрощения взаимодействия сетевого комплекса с потребителями. Теперь они могут максимально простым способом и в свободной форме сообщить о проблеме, связанной с электроснабжением.
На время работы ресурса в тестовом режиме пользователи могут сообщить об отключениях электроэнергии, низком уровне напряжения и дефектах электрооборудования.
Сообщения поступают напрямую специалистам компании и тут же обрабатываться. Ответы пользователям будут предоставляться в течение восьми рабочих дней.
«"Россети» планируют с помощью портала «Светлая страна» повысить надежность электроснабжения и добиться получения максимально объективной и оперативной информации о любых имеющихся проблемах и технологических нарушениях непосредственно от потребителей", — рассказали в пресс-службе компании.
«"Россети» не только внедряют передовое оборудование и инновационные технологии в работу электросетевого комплекса, но выводят взаимоотношения с конечными потребителями на современный уровень, отвечая всем их существующим и перспективным пожеланиям и ожиданиям", — заявила заместитель гендиректора, руководитель аппарата компании «Россети» Ольга Сергеева.
По итогам тестовых испытаний портала, которые прошли в Калужской и Тверской областях, устранили возможные недочеты. «Такой подход позволяет максимально комфортно провести поэтапное подключение других регионов для всех заинтересованных сторон, а также оценить необходимость разработки и подключения дополнительных сервисов», — говорится в сообщении.
Планируется, что к 1 января 2019 года портал охватит все 78 регионов присутствия группы компаний «Россети».