Во «ВКонтакте» появились сервисы для заказа еды и такси

«ВКонтакте» запустила платформу VK Apps, из которой можно вызвать такси, заказать еду или рассчитать стоимость ОСАГО без перехода на сторонние ресурсы. Об этом сообщила пресс-служба соцсети на официальной
Любой разработчик может создать на платформе свой сервис.
Во время покупки пользователю не нужно будет указывать номер телефона или почту: необходимо только разрешить доступ к информации на странице. Имя и фамилия, указанные публично, добавятся автоматически.
Помимо этого, не нужнны данные банковской карты — заказ можно будет оплатить с помощью VK Pay.
Среди первых партнеров VK Apps: агентство горящих туров TourGlobal, такси «Таксовичкофф», конструктор полезных ужинов «Партия еды», платформа для управления бизнесом в сфере услуг Y-clients, фестиваль ComicCon и другие бренды, а также независимые разработчики.