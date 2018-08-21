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17:33, 21 августа 2018 61
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Во «ВКонтакте» появились сервисы для заказа еды и такси

Во «ВКонтакте» появились сервисы для заказа еды и такси

«ВКонтакте» запустила платформу VK Apps, из которой можно вызвать такси, заказать еду или рассчитать стоимость ОСАГО без перехода на сторонние ресурсы. Об этом сообщила пресс-служба соцсети на официальной странице.

Любой разработчик может создать на платформе свой сервис.

Во время покупки пользователю не нужно будет указывать номер телефона или почту: необходимо только разрешить доступ к информации на странице. Имя и фамилия, указанные публично, добавятся автоматически.

Помимо этого, не нужнны данные банковской карты — заказ можно будет оплатить с помощью VK Pay.

Среди первых партнеров VK Apps: агентство горящих туров TourGlobal, такси «Таксовичкофф», конструктор полезных ужинов «Партия еды», платформа для управления бизнесом в сфере услуг Y-clients, фестиваль ComicCon и другие бренды, а также независимые разработчики.


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