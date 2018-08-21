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22:06, 21 августа 2018 164
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В Шиловском районе столкнулись два грузовика

В Шиловском районе столкнулись два грузовика

Во вторник, 21 августа, в Шиловском районе столкнулись два грузовика. Об этом сообщил сайт рязанского ГУ МЧС.

Авария произошла в 18:15 на 294-ом километре трассы М5 «Урал».

Есть пострадавший.

На место выезжал один пожарный расчет.


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