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11:58, 21 августа 2018 379
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В Рязани обокрали хлебозавод

В Рязани обокрали хлебозавод

В Рязани задержали злоумышленников, обокравших хлебозавод. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью с территории предприятия пропали пропали несколько сотен форм для выпечки хлеба.

Формы были уложены в специальные поддоны — «люльки», на которых тесто загружают в печь. С хлебзавода исчезло 78 люлек с формами.

Полицейские предположили, что злоумышленники могли продать изделия как металлолом. Позже выяснилось, что рязанец, подрабатывающий перевозкой грузов на автомобиле «Газель», недавно транспортировал в пункт приема вторсырья металлические «корыта» с формочками, похожими на буханки хлеба.

Оперативники разыскали водителя, пункты, куда сдали изделия. Вскоре установили личности молодых людей, которые продали «люльки».

Выяснилось, что к краже причастны 24-летний рязанец и его 20-летний приятель.

Полицейские нашли у одного из злоумышленников гараж, который примыкает к стене хлебозавода.

С крыши автобокса молодой человек заметил, когда «люльки» с формами оставляют без внимания и ночью с крыши гаража пробрался на территорию завода с приятелем.

Злоумышленники перетащили изделия и спрятали в гараже.

После этого они попытались продать их. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.


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