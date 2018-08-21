В Рязани обокрали хлебозавод

В Рязани задержали злоумышленников, обокравших хлебозавод. Об этом сообщила
Ночью с территории предприятия пропали пропали несколько сотен форм для выпечки хлеба.
Формы были уложены в специальные поддоны — «люльки», на которых тесто загружают в печь. С хлебзавода исчезло 78 люлек с формами.
Полицейские предположили, что злоумышленники могли продать изделия как металлолом. Позже выяснилось, что рязанец, подрабатывающий перевозкой грузов на автомобиле «Газель», недавно транспортировал в пункт приема вторсырья металлические «корыта» с формочками, похожими на буханки хлеба.
Оперативники разыскали водителя, пункты, куда сдали изделия. Вскоре установили личности молодых людей, которые продали «люльки».
Выяснилось, что к краже причастны 24-летний рязанец и его 20-летний приятель.
Полицейские нашли у одного из злоумышленников гараж, который примыкает к стене хлебозавода.
С крыши автобокса молодой человек заметил, когда «люльки» с формами оставляют без внимания и ночью с крыши гаража пробрался на территорию завода с приятелем.
Злоумышленники перетащили изделия и спрятали в гараже.
После этого они попытались продать их. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.