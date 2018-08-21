В Рязани начали собирать канцтовары для многодетных семей

Епархиальный центр охраны материнства и детства «Право на жизнь»
Центр «Право на жизнь» существует более десяти лет. Он находится по адресу: улица Есенина, 116/1, комната №308. Телефон: 99-03-73.
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Фото: Pixabay.com
Епархиальный центр охраны материнства и детства «Право на жизнь»
Центр «Право на жизнь» существует более десяти лет. Он находится по адресу: улица Есенина, 116/1, комната №308. Телефон: 99-03-73.
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