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11:46, 21 августа 2018 279
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В Рязани начали собирать канцтовары для многодетных семей

В Рязани начали собирать канцтовары для многодетных семей

Фото: Pixabay.com

Епархиальный центр охраны материнства и детства «Право на жизнь» начал собирать канцтовары для многодетных семей. К новому учебному году школьникам нужны портфели, тетради, альбомы, карандаши, краски, ручки и книжки.

Центр «Право на жизнь» существует более десяти лет. Он находится по адресу: улица Есенина, 116/1, комната №308. Телефон: 99-03-73.


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