В Подмосковье 26 человек отравились на стройке, один скончался

В Котельниках 26 человек отравились на стройке, один из них скончался. Об этом передает РИА «
23 человек доставили в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2.
Все пострадавшие оказались уроженцами Узбекистана. Как выяснилось, инцидент произошел еще 18 августа по адресу: улица Сосновая, дом 2, корпус 4.
«Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Двое пострадавших от госпитализации отказались, один скончался до приезда скорой помощи», — отметили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«После ухудшения самочувствия и безуспешного самолечения 25 человек обратились в ССМП городского округа Котельники», — добавил собеседник агентства.
По его словам, одному из строителей 88 лет. Предварительный диагноз — гастроэнтерит.
По предварительной информации, рабочие отравились во время отдельного празднования, когда употребляли в пищу свои продукты.
Строителей госпитализировали принудительно.