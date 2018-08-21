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12:34, 21 августа 2018 298
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В Подмосковье 26 человек отравились на стройке, один скончался

В Подмосковье 26 человек отравились на стройке, один скончался

В Котельниках 26 человек отравились на стройке, один из них скончался. Об этом передает РИА «Новости».

23 человек доставили в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2.

Все пострадавшие оказались уроженцами Узбекистана. Как выяснилось, инцидент произошел еще 18 августа по адресу: улица Сосновая, дом 2, корпус 4.

«Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Двое пострадавших от госпитализации отказались, один скончался до приезда скорой помощи», — отметили в пресс-службе Минздрава Московской области.

«После ухудшения самочувствия и безуспешного самолечения 25 человек обратились в ССМП городского округа Котельники», — добавил собеседник агентства.

По его словам, одному из строителей 88 лет. Предварительный диагноз — гастроэнтерит.

По предварительной информации, рабочие отравились во время отдельного празднования, когда употребляли в пищу свои продукты.

Строителей госпитализировали принудительно.


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