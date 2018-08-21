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14:09, 21 августа 2018 307
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В Новомичуринске «Лада Гранта» сбила велосипедистку

В Новомичуринске «Лада Гранта» сбила велосипедистку

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 20 августа, в Новомичуринске сбили велосипедистку, сообщает издательство «Пресса».

Авария произошла в микрорайоне «Е». Водитель Lada Granta не затормозил на перекрестке и врезался в велосипедистку.

Женщине не потребовалась госпитализация.


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