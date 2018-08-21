В Новомичуринске двое юношей угнали «Копейку»

В Новомичуринске двое юношей угнали ВАЗ-2101,
В полицию обратился 49-летний местный житель. Оперативники выяснили, что рядом с его домом было застолье.
«По полицейскому опыту известно, что нетрезвые люди нередко пытаются облегчить себе ночной путь домой, воспользовавшись чужим велосипедом или автомобилем», — отметили в полиции.
Как оказалось, к угону причастны 24-летний горожанин и его 21-летний приятель. Машину со взломанным замком нашли на окраине Новомичуринска.
На рязанцев завели уголовное дело по части 2 статьи 166 УК. Им грозит до семи лет тюрьмы.