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16:07, 21 августа 2018 131

В центре Рязани отремонтировали полкилометра газопровода

В центре Рязани отремонтировали полкилометра газопровода

Компания «Рязаньгоргаз» завершила реконструкцию полукилометра газопровода в центре города — на улице Пожалостина и Первомайском проспекте. В числе объектов, использующих новый газопровод, вошли жилой комплекс «Борисоглебский» на улице Нижне-Трубежной и приборный завод, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на время работ в городе не перекрывали движение транспорта, а также надолго не отключали подачу газа.

«Реконструкция стала необходима в связи с длительным сроком эксплуатации коммуникаций. Прежний изношенный стальной газопровод заменили на более долговечный полиэтиленовый со сроком эксплуатации минимум 50 лет», — говорится в сообщении.

В 2018 году «Рязаньгоргаз» завершил капремонт нескольких участков газопроводов, которые снабжают предприятия Южного промузла, большую часть Московского района, а также ветки газопровода, подающего газ на весь город от станции №1.

«До конца года специалисты завершат работы по замене более полутора километров изношенных стальных газопроводов на улице Чкалова, Куйбышевском и Михайловском шоссе, в районе улиц Зубковой и Гагарина. Это позволит долгие годы уверенно эксплуатировать сети, снабжающие газом жилой сектор, коммунально-бытовые и промышленные предприятия города», — отметил заместитель гендиректора Сергей Вишняков.


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