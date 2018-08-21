Рязанские врачи восстановили слух двум пациентам

Двум пациентам ЛОР-отделения ОКБ имени Семашко восстановили слух. Медики провели хирургическую пластику барабанной перепонки — «тимпанопластику».
«Это были больные с хроническим гнойным средним отитом, при котором воспалительный процесс распространился на барабанную перепонку, отделяющую наружное ухо от среднего, образовалась ее перфорация, и, вследствие этого, развилось стойкое снижение слуха», —
Врач Владимир Панин рассказал, что до операции пациенты слышали только «громкую речь у уха», а теперь могут разобрать сказанные шепотом слова.