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16:59, 21 августа 2018 193
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Рязанские врачи восстановили слух двум пациентам

Рязанские врачи восстановили слух двум пациентам

Фото: Pixabay.com

Двум пациентам ЛОР-отделения ОКБ имени Семашко восстановили слух. Медики провели хирургическую пластику барабанной перепонки — «тимпанопластику».

«Это были больные с хроническим гнойным средним отитом, при котором воспалительный процесс распространился на барабанную перепонку, отделяющую наружное ухо от среднего, образовалась ее перфорация, и, вследствие этого, развилось стойкое снижение слуха», — пояснили в минздраве.

Врач Владимир Панин рассказал, что до операции пациенты слышали только «громкую речь у уха», а теперь могут разобрать сказанные шепотом слова.


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