Рязанка отсудила более 70 тысяч рублей за поцарапанную машину. Об этом сообщил областной суд.
В апреле 2017 года неизвестный поцарапал заднюю дверь у припаркованной машины. В этот же день полицейские составили акт о повреждениях. Экспертиза установила, что ремонт обойдется более чем в 23 тысячи рублей. Цена же самой машины из-за повреждений упала на девять тысяч.
В августе горожанка обратилась в страховую компанию, однако там ей отказали в выплате из-за того, что дело об административном правонарушении не возбуждалось, а злоумышленников не разыскивали. Женщина обратилась в суд.
Московский районный суд Рязани удовлетворил требование истицы и решил взыскать с ответчика страховую выплату, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда более чем на 80 тысяч рублей.
Страховая компания подала апелляцию. Рязанский областной суд рассмотрел ее, исключил из общей суммы выплату за утрату товарной стоимости, а в остальной части оставил решение райсуда без изменений. Оно вступило в законную силу.