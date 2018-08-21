Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:22, 21 августа 2018 466
 0    0

Появились снимки сгоревшего в Клепиковском районе «Матиза»

Появились снимки сгоревшего в Клепиковском районе «Матиза»

Фото: Издательство «Пресса»

«РЕН ТВ» опубликовал снимки сгоревшего в Клепиковском районе Daewoo Matiz. Утром в понедельник, 20 августа, машина врезалась в дерево и загорелась.

Авария произошла на 214 километре дороги Москва — Касимов между деревнями Давыдово и Константиново.

По данным телеканала, машина сгорела за «считанные секунды». Чтобы установить личность водителя, проведут экспертизы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:22, 21 августа 2018
Появились снимки сгоревшего в Клепиковском районе «Матиза»
12:34, 21 августа 2018
В Подмосковье 26 человек отравились на стройке, один скончался
11:58, 21 августа 2018
В Рязани обокрали хлебозавод
10:27, 21 августа 2018
На трассе М-5 насмерть сбили велосипедиста
10:25, 21 августа 2018
Ночью на трассе в Рязанской области насмерть сбили пешехода
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 3

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 29 809
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
21:59, 18 августа 2018 23 004
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
14:54, 9 августа 2018 21 871
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
13:55, 11 августа 2018 21 064
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 516
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум