Появились снимки сгоревшего в Клепиковском районе «Матиза»

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Авария произошла на 214 километре дороги Москва — Касимов между деревнями Давыдово и Константиново.
По данным телеканала, машина сгорела за «считанные секунды». Чтобы установить личность водителя, проведут экспертизы.
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Фото: Издательство «Пресса»
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Авария произошла на 214 километре дороги Москва — Касимов между деревнями Давыдово и Константиново.
По данным телеканала, машина сгорела за «считанные секунды». Чтобы установить личность водителя, проведут экспертизы.
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