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9:00, 21 августа 2018 264

Положение обязывает. «Мармакс» рассказал об окружении ЖК «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» 1

Положение обязывает. «Мармакс» рассказал об окружении ЖК «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам об окружении и удобном месторасположении нового комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

«Решительно новый жилой комплекс бизнес-класса „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“ расположен в историческом центре Рязани в одной из самых удобных локаций — на пересечении тихих улиц Чапаева и Пролетарской — в месте, где молодые, амбициозные и состоявшиеся люди смогут оценить европейский комфорт современной жизни», — отметили в пресс-службе компании.

Жилой комплекс соседствует с Екатерининским храмом на улице Маяковского, с Лыбедским бульваром и улицей Почтовой.

Деловой центр

«Малый центр Рязани является в то же время и деловым центром города. Новый комплекс бизнес-класса — дом для активных городских жителей, решительных в своих планах и намерениях, знающих цену своего успеха. Жить в центре и всегда быть в ритме города, возвращаться после удачной бизнес-встречи домой — в жилой комплекс „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“», — отметила руководитель отдела продаж Валерия Русакова.

«Сбербанк» и «Газпромбанк» открыли свои центральные офисы на улице Пожалостина и Кудрявцева — в нескольких минутах от жилого комплекса бизнес-класса. Различные управления и министерства, правительство и дума также находятся в центре города.

Активный отдых

«Специально для жилого комплекса „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“ была разработана концепция „Здоровый образ жизни“ — жители комплекса имеют уникальную возможность в любое удобное время заниматься спортом в фитнесс-зале, расположенном на первом этаже жилой части комплекса, а большие панорамные окна и вид на галерею сделают занятия спортом намного приятнее», — рассказала менеджер по продажам Анна Терехова.

Как отмечает пресс-служба компании, в непосредственной близости от комплекса находится прогулочная зона на улице Чапаева с большой детской площадкой, спортивными тренажерами, баскетбольной площадкой и велодорожками, ведущими к стадиону «Спартак».

Классическое образование

«Отличное месторасположение комплекса открывает большие возможности для выбора учебного заведения для ваших детей — рядом расположены детские сады, среди которых детский сад №20 на улице Пожалостина с многолетними традициями воспитания, в шаговой доступности находятся именитые школы, выпустившие многие поколения выдающихся жителей нашего города и страны — гимназия №1 имени Екимецкой, гимназия №2 имени Павлова, лицей №4, школа №6 с углубленным изучением французского языка, школа №7 „Русская классическая школа“, также школа №3 „Центр развития образования“, расположенная поблизости на улице Дзержинского», — отметили в компании.

Здоровье

В пешей доступности от комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» находятся частные клиники, расположенные на улице Кудрявцева.

«"Мармакс» создает для вас не просто жилой комплекс для комфортной жизни. Живя именно здесь, вы сможете осуществить все намеченные планы, касаемые не только работы и развития детей, но также позаботиться о себе и своем здоровье", — заключили в пресс-службе.


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