Отнявший у прохожего телефон рязанец получил восемь месяцев колонии

Рязанец, отнявший у прохожего телефон, получил восемь месяцев колонии-поселения. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.
Случай произошел в марте 2018 года. 21-летний молодой человек стоял около торговой палатки и спросил у мужчины, проходящего мимо, который час. Тот достал свой мобильный телефон и злоумышленник «резко выхватил у потерпевшего телефон стоимостью 9000 рублей и убежал с ним».
Пострадавший не смог догнать злоумышленника.
Подсудимого признали виновным по части 1 статьи 161 УК РФ. Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом наличия у него судимости за аналогичное преступление ему назначили восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.