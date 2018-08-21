Названы самые популярные автомобили в мире за 2018 год

Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире по итогам первой половины года. За шесть месяцев продали 610 661 экземпляр модели, пишет
На втором месте оказался пикап Ford F-Series, продажи которого составили с показателем 536 461 автомобиль.
На третью строчку попал Volkswagen Golf с результатом 441 948 единиц. Четвертое место занял автомобиль Honda Civic (424 688 единиц). В пятерку лидеров попала Toyota RAV4 (408 703 экземпляров).
В топ-10 самых популярных автомобилей на глобальном рынке попали: Volkswagen Tiguan (405 085 единиц), Volkswagen Polo (375 795), Honda CR-V (337 802), Toyota Camry (337 107), а также Chevrolet Silverado (323 107).
С января по июль в мире всего продали 48 млн новых легковых автомобилей, что на 3,2% больше, чем в том же периоде 2017 года. Продажи машин на глобальном рынке продолжают расти девятый год подряд.