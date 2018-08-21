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18:55, 21 августа 2018 167
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Названы самые популярные автомобили в мире за 2018 год

Названы самые популярные автомобили в мире за 2018 год

Toyota Corolla стала самым популярным автомобилем в мире по итогам первой половины года. За шесть месяцев продали 610 661 экземпляр модели, пишет focus2move.

На втором месте оказался пикап Ford F-Series, продажи которого составили с показателем 536 461 автомобиль.

На третью строчку попал Volkswagen Golf с результатом 441 948 единиц. Четвертое место занял автомобиль Honda Civic (424 688 единиц). В пятерку лидеров попала Toyota RAV4 (408 703 экземпляров).

В топ-10 самых популярных автомобилей на глобальном рынке попали: Volkswagen Tiguan (405 085 единиц), Volkswagen Polo (375 795), Honda CR-V (337 802), Toyota Camry (337 107), а также Chevrolet Silverado (323 107).

С января по июль в мире всего продали 48 млн новых легковых автомобилей, что на 3,2% больше, чем в том же периоде 2017 года. Продажи машин на глобальном рынке продолжают расти девятый год подряд.


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