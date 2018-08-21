Любимов поздравил рязанских мусульман с Курбан-байрамом

Николай Любимов
«Сегодня последователи ислама вносят значительный вклад в развитие межконфессионального сотрудничества, единение народов, проживающих в нашем регионе, — сказал губернатор. — Пусть Курбан-байрам прибавит сил, принесет удачу во всех благих начинаниях. Доброго здоровья, счастья, успехов, благополучия и процветания!».
Напомним, Курбан-байран в Дягилеве
Справка
Курбан-байрам установлен в память о жертвоприношении пророка Ибрахима.
Во время праздника полагается принести в жертву определенных животных и поделиться их мясом с родственниками и малоимущими, а третью часть оставить на хранение.