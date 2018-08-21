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14:33, 21 августа 2018 245
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Любимов поздравил рязанских мусульман с Курбан-байрамом

Любимов поздравил рязанских мусульман с Курбан-байрамом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов поздравил рязанских мусульман с Курбан-байрамом. По его словам, этот праздник «пробуждает в душах верующих людей лучшие человеческие устремления».

«Сегодня последователи ислама вносят значительный вклад в развитие межконфессионального сотрудничества, единение народов, проживающих в нашем регионе, — сказал губернатор. — Пусть Курбан-байрам прибавит сил, принесет удачу во всех благих начинаниях. Доброго здоровья, счастья, успехов, благополучия и процветания!».

Напомним, Курбан-байран в Дягилеве отметили более трех тысяч мусульман.

Справка

Курбан-байрам установлен в память о жертвоприношении пророка Ибрахима.

Во время праздника полагается принести в жертву определенных животных и поделиться их мясом с родственниками и малоимущими, а третью часть оставить на хранение.


© RZN.info

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