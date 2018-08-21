Любимов обсудил экономическое сотрудничество с врио главы Воронежской области

Во вторник, 21 августа, в рамках рабочей поездки Николая Любимова в Воронеж прошла встреча губернатора и врио главы Воронежской области Александра Гусева. Об этом сообщил
Руководители обсудили взаимодействие регионов в различных отраслях экономики и соцсферы.
Любимов отметил, что проект РАНХиГС «Совершенствование системы госуправления», в котором участвуют оба региона, актуален сегодня.
«Это очень важно сегодня. В дальнейшем проект объединит все субъекты РФ и обеспечит повышение качества работы власти», — сказал глава Рязанской области.
Врио Губернатора Воронежской области Александр Гусев также высоко оценил проект, отметив готовность поделиться наработанным опытом и изучить лучшие практики других регионов.
Напомним, соглашение о сотрудничестве регионов
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