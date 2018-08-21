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19:51, 21 августа 2018 144
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Любимов обсудил экономическое сотрудничество с врио главы Воронежской области

Любимов обсудил экономическое сотрудничество с врио главы Воронежской области

Во вторник, 21 августа, в рамках рабочей поездки Николая Любимова в Воронеж прошла встреча губернатора и врио главы Воронежской области Александра Гусева. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Руководители обсудили взаимодействие регионов в различных отраслях экономики и соцсферы.

Любимов отметил, что проект РАНХиГС «Совершенствование системы госуправления», в котором участвуют оба региона, актуален сегодня.

«Это очень важно сегодня. В дальнейшем проект объединит все субъекты РФ и обеспечит повышение качества работы власти», — сказал глава Рязанской области.

Врио Губернатора Воронежской области Александр Гусев также высоко оценил проект, отметив готовность поделиться наработанным опытом и изучить лучшие практики других регионов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве регионов было подписано в июле 2017 года.

Фото группы «Правительство Рязанской области» «ВКонтакте»


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