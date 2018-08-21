Из-за непогоды два рязанских района остались без света

Вечером во вторник, 21 августа, в двух рязанских районах отключили электричество, сообщил сайт регионального ГУ МЧС.
Аварии из-за непогоды произошли в Клепиковском и Спасском районах. Их устраняют 32 человека при помощи 10 единиц техники.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Вечером во вторник, 21 августа, в двух рязанских районах отключили электричество, сообщил сайт регионального ГУ МЧС.
Аварии из-за непогоды произошли в Клепиковском и Спасском районах. Их устраняют 32 человека при помощи 10 единиц техники.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМАК начал расследовать ЧП с вертолетом в Спасском районе
|
cледующая новость →Любимов обсудил экономическое сотрудничество с врио главы Воронежской области
RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.