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9:54, 21 августа 2018 116

Для рязанских предпринимателей проведут тренинг «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП»

Для рязанских предпринимателей проведут тренинг «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП»

Центр поддержки предпринимательства региона пригласил рязанцев на бесплатный тренинг «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП», который состоится 24 августа.

Как отметили представители центра, особенностью программы тренинга является получение слушателями практических инструментов для создания или расширения бизнеса.

С помощью портала бизнес-навигатора МСП пользователь, прошедший образовательный курс, может:

  • выбрать рыночную нишу в своем городе;
  • рассчитать примерный бизнес-план;
  • подобрать в аренду помещение для бизнеса;
  • узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса;
  • узнать о планах закупок крупнейших заказчиков, в том числе заказчиков с государственным участием;
  • найти поставщика и проверить надежность контрагента.

Трейнинг пройдет с 11:00 до 13:00 в центре по адресу Солотчинское шоссе, 2. Для участия необходимо до 22 августа заполнить заявку. Телефон для справок 8 (4912) 971-700.


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