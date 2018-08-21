Для рязанских предпринимателей проведут тренинг «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП»

Центр поддержки предпринимательства региона пригласил рязанцев на бесплатный тренинг «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП», который состоится 24 августа.
Как отметили представители центра, особенностью программы тренинга является получение слушателями практических инструментов для создания или расширения бизнеса.
С помощью
- выбрать рыночную нишу в своем городе;
- рассчитать примерный бизнес-план;
- подобрать в аренду помещение для бизнеса;
- узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса;
- узнать о планах закупок крупнейших заказчиков, в том числе заказчиков с государственным участием;
- найти поставщика и проверить надежность контрагента.
Трейнинг пройдет с 11:00 до 13:00 в центре по адресу Солотчинское шоссе, 2. Для участия необходимо до 22 августа заполнить