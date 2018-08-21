Директора шиловской школы оштрафовали за нарушение трудовых прав подростка

Директора школы в Шиловском районе оштрафовали за нарушение трудовых прав подростка. Об этом
Проверка установила, что 1 июня школа заключила с 15-летним учеником срочный трудовой договор. Подростка наняли в качестве рабочего по обслуживанию зданий.
В нарушение требований законодательства, трудовой договор не содержал сведения об условиях оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).
На директора возбудили производство об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 КоАП. Его оштрафовали на 11 тысяч рублей.