Закрытие форума древних городов и «Железка-2018». Обзор новостей за выходные, 18-19 августа

Завершились очередные августовские выходные. Они запомнились рязанцам не только позитивными событиями культурной жизни города, но и происшествиями. Самое время вспомнить, о чем говорили в Рязани в минувший уикенд.

В субботу, 18 августа в рязанском Лесопарке открыли центр уличного спорта «Под мостом». Там прошли спортивный фестиваль «Железка-2018» и Кубок России по баскетболу 3×3. В соревнованиях участвовали 24 мужских и 12 женских команд. «Под мостом» также выступали боксеры и дзюдоисты , здесь провели соревнования по воркауту и турнир по мини-футболу .

В этот же день по центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов. Все началось у театра драмы, затем «парусные суда по улицам Ленина и Соборной прибыли в кремль. Там состоялся гала-концерт , закрывший форум. На сцене выступили художественные коллективы, приехавшие в составе делегаций.

В Рязанской области нашли живыми пропавших Галину Романенкову и Александра Сухоедова . 40-летнюю женщину искали с 7 августа, 19-летнего парня — с 16 августа.

В субботу, 18 августа, на улице Зубковой микроавтобус сбил девочку на пешеходном переходе. Медики полчаса пытались реанимировать пострадавшую, но она скончалась.

На улице Горького ВАЗ-2107 не уступил дорогу мотоциклу и врезался в него. 27-летний байкер скончался до приезда скорой. Также пострадала пассажирка автомобиля.

На Ряжском шоссе насмерть разбился мотоциклист. По предварительным данным, байкер 1992 года рождения не справился с управлением и перевернулся.

В ночь на воскресенье, 19 августа, на улице Есенина такси врезалось в столб. По словам очевидцев, водителя подрезали. Ехавшая на заднем сидении пассажирка такси попала в реанимацию с переломом шейного отдела позвоночника.

В этот же день в отеле «Старый город» на улице Мюнстерской произошел пожар. На место выезжали пять расчетов, никто из людей не пострадал .

На мосту через Оку частично открыли движение по отремонтированной части дороги. При этом проезд по-прежнему ограничен двумя полосами — по одной на въезд и на выезд из города.

Тем временем жители Рязанской области заявили, что кто-то второй раз за лето сбросил в реку Кердь химические отходы , а археологи — что на улице Новослободской ради канализации разрушили старинное кладбище .