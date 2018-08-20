Закрытие форума древних городов и «Железка-2018». Обзор новостей за выходные, 18-19 августа

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Завершились очередные августовские выходные. Они запомнились рязанцам не только позитивными событиями культурной жизни города, но и происшествиями. Самое время вспомнить, о чем говорили в Рязани в минувший уикенд.
В этот же день по центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов. Все началось у театра драмы, затем «парусные суда по улицам Ленина и Соборной прибыли в кремль. Там состоялся гала-концерт, закрывший форум. На сцене выступили художественные коллективы, приехавшие в составе делегаций.
В ночь на воскресенье, 19 августа, на улице Есенина такси врезалось в столб. По словам очевидцев, водителя подрезали. Ехавшая на заднем сидении пассажирка такси попала в реанимацию с переломом шейного отдела позвоночника.
В этот же день в отеле «Старый город» на улице Мюнстерской произошел пожар. На место выезжали пять расчетов, никто из людей не пострадал.
На мосту через Оку частично открыли движение по отремонтированной части дороги. При этом проезд по-прежнему ограничен двумя полосами — по одной на въезд и на выезд из города.