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8:20, 20 августа 2018 1 003
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Закрытие форума древних городов и «Железка-2018». Обзор новостей за выходные, 18-19 августа

Закрытие форума древних городов и «Железка-2018». Обзор новостей за выходные, 18-19 августа

Завершились очередные августовские выходные. Они запомнились рязанцам не только позитивными событиями культурной жизни города, но и происшествиями. Самое время вспомнить, о чем говорили в Рязани в минувший уикенд.

В субботу, 18 августа в рязанском Лесопарке открыли центр уличного спорта «Под мостом». Там прошли спортивный фестиваль «Железка-2018» и Кубок России по баскетболу 3×3. В соревнованиях участвовали 24 мужских и 12 женских команд. «Под мостом» также выступали боксеры и дзюдоисты, здесь провели соревнования по воркауту и турнир по мини-футболу.

В этот же день по центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов. Все началось у театра драмы, затем «парусные суда по улицам Ленина и Соборной прибыли в кремль. Там состоялся гала-концерт, закрывший форум. На сцене выступили художественные коллективы, приехавшие в составе делегаций.

В Рязанской области нашли живыми пропавших Галину Романенкову и Александра Сухоедова. 40-летнюю женщину искали с 7 августа, 19-летнего парня — с 16 августа.

В субботу, 18 августа, на улице Зубковой микроавтобус сбил девочку на пешеходном переходе. Медики полчаса пытались реанимировать пострадавшую, но она скончалась.

На улице Горького ВАЗ-2107 не уступил дорогу мотоциклу и врезался в него. 27-летний байкер скончался до приезда скорой. Также пострадала пассажирка автомобиля.

На Ряжском шоссе насмерть разбился мотоциклист. По предварительным данным, байкер 1992 года рождения не справился с управлением и перевернулся.

В ночь на воскресенье, 19 августа, на улице Есенина такси врезалось в столб. По словам очевидцев, водителя подрезали. Ехавшая на заднем сидении пассажирка такси попала в реанимацию с переломом шейного отдела позвоночника.

В этот же день в отеле «Старый город» на улице Мюнстерской произошел пожар. На место выезжали пять расчетов, никто из людей не пострадал.

На мосту через Оку частично открыли движение по отремонтированной части дороги. При этом проезд по-прежнему ограничен двумя полосами — по одной на въезд и на выезд из города.

Тем временем жители Рязанской области заявили, что кто-то второй раз за лето сбросил в реку Кердь химические отходы, а археологи — что на улице Новослободской ради канализации разрушили старинное кладбище.

Вечером же в воскресенье в эфире СТС показали первый выпуск реалити-шоу, участниками которого стали рязанская поэтесса Анна Бобровская и ее бывший муж Сергей Метель.


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