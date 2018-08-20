За месяц «Россети» улучшили качество электроснабжения миллиона жителей Дагестана

В Дагестане завершились первые Всероссийские учения энергетиков. В течение месяца 2500 специалистов группы «Россети», прибывших сюда из разных регионов, отрабатывали навыки взаимодействия при ликвидации технологических нарушений в сложных погодных условиях. Они работали на действующих энергообъектах и параллельно занимались их модернизацией.
Работы проводили в шести районах республики, в которых проживает порядка 60% населения региона. Всего сотрудники «Россетей» установили более 8160 новых опор линий электропередачи, заменили 620 км традиционного провода воздушных линий на самонесущий изолированный, отремонтировали почти 400 трансформаторных подстанций и установили более 21 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии.
За время учений группа «Россети» выполнила десятилетний объем инвестиционной программы местного филиала. Впервые на общефедеральном уровне на практике отработали принципы мобилизации сил и средств при совместном восстановлении электросетевой инфраструктуры.
«Главный итог учений — повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Дагестана. Многие жители уже в ходе мероприятий выражали благодарность энергетикам за то, что теперь в их домах стабильное напряжение в 220 В и свет не выключается даже при сильных ливневых дождях с штормовыми порывами ветра, которые обрушились на регион в начале августа», — рассказали энергетики.
Для определения дальнейшего плана работ в Дагестан направили еще 500 специалистов группы «Россети», которые до 20 сентября проведут технический аудит сетей.