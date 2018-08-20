Во вторник на пяти рязанских улицах отключат горячую воду

Во вторник, 21 августа, на пяти рязанских улицах отключат горячую воду. Ее не будет до 31 августа,
Горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица 2-я Линия, дома №25, №31 (детский сад №75);
- улица Вокзальная, дома №101, №26, №28, №38, №42, №89, №91, №97, №99;
- улица Высоковольтная, дома №37 корпус 1, №37 корпус 2, №37 корпус 3, №37 корпус 4;
- Малое шоссе, дом №18;
- Первомайский проспект, дома №55 (детский сад №33), №61, №74 корпус 1.
С утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться