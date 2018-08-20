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9:03, 20 августа 2018 467
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Во вторник на пяти рязанских улицах отключат горячую воду

Во вторник на пяти рязанских улицах отключат горячую воду

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 21 августа, на пяти рязанских улицах отключат горячую воду. Ее не будет до 31 августа, сообщил сайт администрации города.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

  • улица 2-я Линия, дома №25, №31 (детский сад №75);
  • улица Вокзальная, дома №101, №26, №28, №38, №42, №89, №91, №97, №99;
  • улица Высоковольтная, дома №37 корпус 1, №37 корпус 2, №37 корпус 3, №37 корпус 4;
  • Малое шоссе, дом №18;
  • Первомайский проспект, дома №55 (детский сад №33), №61, №74 корпус 1.

С утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться здесь.


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