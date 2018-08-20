Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:58, 20 августа 2018 145
 0    0

В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов

В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов

В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов. Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в июне составила 3784 рубля 67 копеек. Это на 38 рублей 77 копеек (1%) больше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 4240 рублей, самым дешевым липецкий — 3366 рублей. В среднем по округу показатель составил 4209 рублей, по России — 4041 рубль.

В прошедшем месяце показатель вырос в четырех регионах ЦФО.

В целом в округе набор подешевел на 0,8%, в стране — на 0,5%.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
16:58, 20 августа 2018
В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов
9:41, 20 августа 2018
В России ввели единые минимальные цены на водку разной крепости
19:26, 19 августа 2018
Названы самые популярные у россиян машины с «механикой»
13:45, 18 августа 2018
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору грибов
10:57, 17 августа 2018
Производители колбасы попросили правительство помочь поднять цены на их продукцию 4
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 29 526
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:54, 9 августа 2018 21 789
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
21:59, 18 августа 2018 21 161
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 2
13:55, 11 августа 2018 20 783
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 262
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум