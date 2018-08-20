В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов. Стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области в июне составила 3784 рубля 67 копеек. Это на 38 рублей 77 копеек (1%) больше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.
Самым дорогим среди областей оказался подмосковный набор — 4240 рублей, самым дешевым липецкий — 3366 рублей. В среднем по округу показатель составил 4209 рублей, по России — 4041 рубль.
В прошедшем месяце показатель вырос в четырех регионах ЦФО.
В целом в округе набор подешевел на 0,8%, в стране — на 0,5%.