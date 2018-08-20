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13:56, 20 августа 2018 229
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В Рязанском районе убрали две свалки

В Рязанском районе убрали две свалки

В Рязанском районе убрали свалку на территории водного кооператива «Ока» и в полосе отвода Муромского шоссе.

Еще одну свалку убрали в селе Кораблино. Мусор складировали рядом с Козьим озером.

За организацию свалок могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.

Фото сайта Рязанского района


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