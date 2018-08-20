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16:45, 20 августа 2018 156
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В Рязани впервые выступит автор-исполнитель Анна «Шмендра» Ширяева

В Рязани впервые выступит автор-исполнитель Анна «Шмендра» Ширяева

В Рязани впервые выступит автор-исполнитель из Новосибирска Анна Ширяева. Концерт пройдет 21 августа в кафе 108.

Исполнительница более известна как «Шмендра», под этим именем вышел ее первый альбом «Дорога на Калландор».

Творчество Анны часто называют джазом с интересными текстами. В ее музыке присутствуют также элементы фолка и танцевальных стилей.

В 2017 году Ширяева стала лауреатом Грушинского фестиваля в номинации «автор». До этого Анна никогда не выступала в Рязани, это ее дебютный концерт в здесь.


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