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19:47, 20 августа 2018 243
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В Рязани стартовал военно-патриотический марафон «Служу России»

В Рязани стартовал военно-патриотический марафон «Служу России»

В Рязани стартовал военно-патриотический марафон «Служу России». Об этом сообщила пресс-служба академии ФСИН.

С 19 по 26 августа первокурсники, проходящие первоначальную профессиональную подготовку на базе загородного учебного центра, будут отрабатывать учебно-тактические, служебно-боевые, спортивные и творческие задачи.

«Главная цель марафона заключается в том, чтобы воспитать у личного состава чувство гордости за принадлежность к службе в уголовно-исполнительной системе, отдать дань сформировавшимся традициям и устоям государственной службы, развить у курсантов морально-волевые качества, необходимые для выполнения задач в условиях чрезвычайных обстоятельств», — отметили в сообщении.

Курсантов ждут соревнования пожарных дружин, «полевая фортификация», комплексно-прикладные и военно-патриотические эстафеты и прочее.


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