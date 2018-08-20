Рязанцев пригласили поучаствовать в кадровом проекте «Современное государственное управление». Об этом сообщил
Реализация проекта, направленного на «усиление кадрового резерва и повышение качества госуправления» началась 23 июля. В нем поучаствовали более 43 тысяч государственный и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы.
Поучаствовать в проекте может каждый желающий. Анкетирование продолжается на базе Рязанского института развития образования с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.
Результаты проанализируют специалисты Президентской Академии, по итогам проекта в регионе сформируют кадровых резерв, а «лучшие из лучших» получат должности в региональных и муниципальных органах власти.
Пройти анкетирование можно по адресу: улица Урицкого, дом №2-а, 2 этаж.