Рязанцев пригласили на фестиваль молодежной музыки

Рязанцев пригласили на пятый фестиваль молодежной музыки «Парковка». Ежегодный парковый open-air включит выступления рязанских групп, исполняющих авторскую музыку и другие площадки, сообщили организаторы.
На фестивале выступят группы bezna, «Спуутник», М.И.Р. и обладатели гран-при «Подбелки-2018»
Помимо этого, гостей ждет музыкально-театрализованное шоу от «Театр Дом», хип-хоп от танцевальной студии Dance Magic, детская площадка «Мадагаскария», выставка работ художника-дизайнера Татьяны Литвиной, а также фудкорт от «Лампы», «КофеКрафта» и «Ice&Roll».
На фестивале будет работать лекторий от создателя туристско-образовательного проекта «Я вам покажу» Ксении Паначевой, от HR-менеджера компании Emailmatrix Валерии Ларионовой по теме «Диджитализация региона: актуальные профессии».
Мероприятие пройдет в городском парке на улице Ленина в субботу, 25 августа. Начало в 18:00.
Фото