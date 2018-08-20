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12:39, 20 августа 2018 161
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Рязанцев пригласили на фестиваль молодежной музыки

Рязанцев пригласили на фестиваль молодежной музыки

Рязанцев пригласили на пятый фестиваль молодежной музыки «Парковка». Ежегодный парковый open-air включит выступления рязанских групп, исполняющих авторскую музыку и другие площадки, сообщили организаторы.

На фестивале выступят группы bezna, «Спуутник», М.И.Р. и обладатели гран-при «Подбелки-2018» John Lemon.

Помимо этого, гостей ждет музыкально-театрализованное шоу от «Театр Дом», хип-хоп от танцевальной студии Dance Magic, детская площадка «Мадагаскария», выставка работ художника-дизайнера Татьяны Литвиной, а также фудкорт от «Лампы», «КофеКрафта» и «Ice&Roll».

На фестивале будет работать лекторий от создателя туристско-образовательного проекта «Я вам покажу» Ксении Паначевой, от HR-менеджера компании Emailmatrix Валерии Ларионовой по теме «Диджитализация региона: актуальные профессии».

Мероприятие пройдет в городском парке на улице Ленина в субботу, 25 августа. Начало в 18:00.

Фото группы «Парковка» «ВКонтакте»


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