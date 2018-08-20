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14:41, 20 августа 2018 404
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Около Шилова сделают лыжероллерную трассу

Около Шилова сделают лыжероллерную трассу

Фото: Издательство «Пресса»

Около Шилова начали делать лыжероллерную трассу и восстанавливать парк. На это потратят 16,5 миллиона рублей, сообщило издательство «Пресса».

Глава Шиловского городского поселения Дмитрий Шариков пояснил, что проект «Нерский парк» реализуют по региональной программе комфортной городской среды.

«Старались предусмотреть пожелания жителей райцентра: асфальтированные и освещенные пешеходные дорожки со скамеечками, детские игровые площадки, лыжная и лыжероллерная трассы, пляж, концертный центр», — рассказал он о проекте.

Рабочие заканчивают прокладывать лыжную трассу. Они делают просеку для пешеходных дорожек, готовят места под игровую площадку и сцену. Как пояснил мастер Александр Дурносвистов, у лыжероллерной трассы будет твердое покрытие.

Рядом с парком привели очистили пруд, его берега подняли. На это ушло 3,7 миллиона рублей из региональной программы по муниципальным инициативам.


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