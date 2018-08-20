Около Шилова сделают лыжероллерную трассу

Около Шилова начали делать лыжероллерную трассу и восстанавливать парк. На это потратят 16,5 миллиона рублей, сообщило издательство «
Глава Шиловского городского поселения Дмитрий Шариков пояснил, что проект «Нерский парк» реализуют по региональной программе комфортной городской среды.
«Старались предусмотреть пожелания жителей райцентра: асфальтированные и освещенные пешеходные дорожки со скамеечками, детские игровые площадки, лыжная и лыжероллерная трассы, пляж, концертный центр», — рассказал он о проекте.
Рабочие заканчивают прокладывать лыжную трассу. Они делают просеку для пешеходных дорожек, готовят места под игровую площадку и сцену. Как пояснил мастер Александр Дурносвистов, у лыжероллерной трассы будет твердое покрытие.
Рядом с парком привели очистили пруд, его берега подняли. На это ушло 3,7 миллиона рублей из региональной программы по муниципальным инициативам.