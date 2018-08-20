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17:38, 20 августа 2018 179
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На улице Свободы на два дня изменится движение транспорта

На улице Свободы на два дня изменится движение транспорта

Фото: Администрация Рязани

В центре Рязани на улице Свободы на два дня изменится движение транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 8:00 понедельника, 20 августа, до 24:00 вторника, 21 августа, в районе РГУ имени Есенина по одной полосе движения в сторону улицы Ленина закрыли движение из-за ремонта теплотрассы.

На это время движение городского пассажирского транспорта изменят:

  • троллейбусы маршрутов №3 и №10 при движении от разворотного круга Мясокомбината к центру города, поедут по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее по своим маршрутам. В обратном направлении по своим маршрутам;
  • автобусы маршрута №18 от остановки «площадь Свободы» при движении в центр города последуют по улицам Грибоедова, Есенина, Ленина, далее по своему маршруту. В обратном направлении маршрут не изменится;
  • автобусы маршрута №23 от остановки «Мясокомбинат» при движении в центр города поедут по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее по своему маршруту. В обратном направлении, в сторону гипермаркета Глобус, маршрут не изменится.

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