В центре Рязани на улице Свободы на два дня изменится движение транспорта. Об этом сообщил
С 8:00 понедельника, 20 августа, до 24:00 вторника, 21 августа, в районе РГУ имени Есенина по одной полосе движения в сторону улицы Ленина закрыли движение из-за ремонта теплотрассы.
На это время движение городского пассажирского транспорта изменят:
- троллейбусы маршрутов №3 и №10 при движении от разворотного круга Мясокомбината к центру города, поедут по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее по своим маршрутам. В обратном направлении по своим маршрутам;
- автобусы маршрута №18 от остановки «площадь Свободы» при движении в центр города последуют по улицам Грибоедова, Есенина, Ленина, далее по своему маршруту. В обратном направлении маршрут не изменится;
- автобусы маршрута №23 от остановки «Мясокомбинат» при движении в центр города поедут по улице Есенина, площади Театральной, улице Ленина, далее по своему маршруту. В обратном направлении, в сторону гипермаркета Глобус, маршрут не изменится.