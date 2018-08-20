На Дне города в Рыбном выступит солист группы «Корни»

В субботу, 25 августа, в Рыбном отметят День города. Для местных жителей приготовили большую праздничную программу.
23 августа в социально-культурном центре пройдет конкурс «Мисс города Рыбное 2018». Сейчас девушки готовятся к выступлению, у них уже была фотосессия на крыше.
В субботу с 11:00 до 18:00 в Рыбном будут работать аттракционы и торговые ряды. С 18:00 до 19:00 гости праздника смогут посетить «Музыкальный ринг», а с 19:00 до 20:00 — послушать выступление ансамбля народной песни «Рязаночка».
В 20:00 состоится награждение активистов и чествование почетных жителей города, в 20:40 — праздничная лотерея.
В 21:00 начнет свое выступление солист группы «Корни» Алексей Кабанов, а в 21:40 — DJ James Miller.
Завершится праздник салютом в 22:55.
Фото из Instagram Алексея Кабанова