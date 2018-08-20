Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:41, 20 августа 2018 75
 0    0

На Дне города в Рыбном выступит солист группы «Корни»

На Дне города в Рыбном выступит солист группы «Корни»

В субботу, 25 августа, в Рыбном отметят День города. Для местных жителей приготовили большую праздничную программу.

23 августа в социально-культурном центре пройдет конкурс «Мисс города Рыбное 2018». Сейчас девушки готовятся к выступлению, у них уже была фотосессия на крыше.

В субботу с 11:00 до 18:00 в Рыбном будут работать аттракционы и торговые ряды. С 18:00 до 19:00 гости праздника смогут посетить «Музыкальный ринг», а с 19:00 до 20:00 — послушать выступление ансамбля народной песни «Рязаночка».

В 20:00 состоится награждение активистов и чествование почетных жителей города, в 20:40 — праздничная лотерея.

В 21:00 начнет свое выступление солист группы «Корни» Алексей Кабанов, а в 21:40 — DJ James Miller.

Завершится праздник салютом в 22:55.

Фото из Instagram Алексея Кабанова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
17:41, 20 августа 2018
На Дне города в Рыбном выступит солист группы «Корни»
15:56, 19 августа 2018
Куда сходить вечером в воскресенье? Афиша RZN.info
8:24, 19 августа 2018
Международный форум древних городов завершился концертом в Рязанском кремле
11:53, 18 августа 2018
В Рязани прошел фестиваль водных фонариков
9:42, 18 августа 2018
Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 29 530
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:54, 9 августа 2018 21 789
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
21:59, 18 августа 2018 21 209
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 2
13:55, 11 августа 2018 20 821
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 270
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум