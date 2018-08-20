Любимов в футболке с Путиным спел под гитару в детском лагере

Николай Любимов приехал на день рождения лагеря «Пламенный» в футболке с Владимиром Путиным. Рязанский губернатор спел с детьми «Изгиб гитары желтой» и гимн лагеря.
На своей странице во «ВКонтакте» губернатор рассказал, что поговорил с подростками об учебе, спорте и музыке и развитии региона
«В этом году лагерь отмечает 43-й день рождения — несмотря на возраст, здесь царит атмосфера энергии и драйва — даже уезжать не хотелось. Желаю „пламенцам“ сохранить это ощущение на долгие годы — оно обязательно поможет в жизни!» —
Фото группы «