«Единая Россия» предложила сохранить существующие льготы при повышении пенсионного возраста

«Единая Россия» предложила сохранить существующие льготы для женщин, достигших 55 лет и мужчин, достигших 60 лет, при повышении пенсионного возраста. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает «
По его словам, предполагается, что действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов, и другие меры поддержки по-прежнему будут предоставлять при достижении 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.
Также партия предлагает разрешить гражданам, которые уже заключили договоры о накопительной пенсии, по- прежнему получать выплаты с 55 и 60 лет. Кроме того, предлагается предоставлять работникам предпенсионного возраста дополнительный оплачиваемый отпуск и право на бесплатную ежегодную диспансеризацию.
Турчак также высказался за отмену пенсионных привилегий для депутатов Госдумы. «Считаю, что здесь важен принцип, что начинать нужно с самих себя. Депутаты Госдумы, сенаторы должны получать пенсию в общем и едином для всех граждан РФ порядке. Считаю, что это будет справедливо», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России», его цитирует агентство «
Поправки внесут ко второму чтению законопроекта.
Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин Госдума приняла в первом чтении 19 июля.