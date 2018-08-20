Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:24, 20 августа 2018 116
 0    0

«Единая Россия» предложила сохранить существующие льготы при повышении пенсионного возраста

«Единая Россия» предложила сохранить существующие льготы при повышении пенсионного возраста

«Единая Россия» предложила сохранить существующие льготы для женщин, достигших 55 лет и мужчин, достигших 60 лет, при повышении пенсионного возраста. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает «Интерфакс».

По его словам, предполагается, что действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов, и другие меры поддержки по-прежнему будут предоставлять при достижении 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

Также партия предлагает разрешить гражданам, которые уже заключили договоры о накопительной пенсии, по- прежнему получать выплаты с 55 и 60 лет. Кроме того, предлагается предоставлять работникам предпенсионного возраста дополнительный оплачиваемый отпуск и право на бесплатную ежегодную диспансеризацию.

Турчак также высказался за отмену пенсионных привилегий для депутатов Госдумы. «Считаю, что здесь важен принцип, что начинать нужно с самих себя. Депутаты Госдумы, сенаторы должны получать пенсию в общем и едином для всех граждан РФ порядке. Считаю, что это будет справедливо», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России», его цитирует агентство «ТАСС».

Поправки внесут ко второму чтению законопроекта.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин Госдума приняла в первом чтении 19 июля.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
21:24, 20 августа 2018
«Единая Россия» предложила сохранить существующие льготы при повышении пенсионного возраста
17:49, 20 августа 2018
Число учеников рязанских школ увеличится почти на 2,5 тысячи
17:14, 20 августа 2018
В Шиловском районе построят школу на 132 места
16:31, 20 августа 2018
В сентябре в Захаровском районе откроется новая школа
12:25, 16 августа 2018
Следственный комитет заинтересовался ситуацией с разрушением жилья для детей-сирот в Скопинском районе 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 29 616
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
14:54, 9 августа 2018 21 813
Появились фото с места аварии с четырьмя погибшими в Ряжском районе
21:59, 18 августа 2018 21 713
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 2
13:55, 11 августа 2018 20 884
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:34, 13 августа 2018 20 336
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы добавляете в чай/кофе сахар?

Окончание опроса: 21.08.2018
Архив голосований
Форум